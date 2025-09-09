Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

En düşük emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak güncellendi. Bu oran, milyonlarca kişinin alacağı olası maaş zamları için önemli bir gösterge niteliğinde. Peki, emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış yaşanacak? OVP’deki tahminler baz alınarak yapılan hesaplamalarla, muhtemel zam oranları ve yeni maaş rakamları ortaya çıktı. İşte detaylar…

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılı kapsayan yeni Orta Vadeli Programı (OVP) yayımlandı. Programda 2025 yılı için enflasyon tahmini de güncellenerek yüzde 28,5’e çıkarıldı. Bu gelişme, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin ocak ayı için önemli bir ipucu oldu.

A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Faruk Erdem, “2025 sonunda yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, ardından yüzde 9 ve 2028’de yüzde 8 seviyesinde bir enflasyonu öngörüyoruz. Yani ekonominin bu tahminlere göre hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

Yıl sonuna kadar geriye sadece dört aylık veri kaldığını belirten Erdem, “Son iki ayın enflasyonu zaten belli. Biz hesaplamalarımızı yıl sonu enflasyon tahminine göre yapıyoruz. Neticede Ocak ayında milyonlarca kişinin maaş artışı bu yıl sonunda oluşacak enflasyona göre belirlenecek. Bu nedenle yıl sonu enflasyon rakamı büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

Erdem, SSK ve Bağkur emeklileri açısından yapılacak artışı da hesapladı: “Yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 10,14’e denk geliyor. Eğer refah payı eklenmezse, SSK ve Bağkur emeklileri bu tahmine göre yüzde 10,14 zam alacak. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL, bu artışla birlikte 18.593 TL’ye ulaşacak.”

Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklileri için de hesaplama yapan Erdem, şunları söyledi: “Temmuz ayında yapılan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı olarak 4,9 puan ekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yapılacak artış yüzde 16,44 seviyesinde olacak. Dolayısıyla Ocak ayında, eğer tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 10,14, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 16,44 oranında zam alacak.”

Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

OCAK 2026 TAHMİNİ MAAŞLAR

  • En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 18.593 TL
  • En düşük memur maaşı: 59.805 TL (toplu sözleşme farkı ve seyyanen ek ile birlikte)
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.398 TL (1.000 TL ek ilave ile birlikte)

Uzmanlar, yıl sonunda oluşacak enflasyon verilerinin ocak ayında milyonlarca kişinin maaş artışlarını belirleyeceğini vurguluyor. Orta Vadeli Programdaki tahminler gerçekleşirse, 2026 yılında hem emekliler hem de memurlar için bu geçerli olacak.

