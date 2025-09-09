Memur ve emekli maaşlarında kritik ipucu: En düşük emekli maaşı için rakam geldi: Hesaplar tek tek yapıldı

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılı kapsayan yeni Orta Vadeli Programı (OVP) yayımlandı. Programda 2025 yılı için enflasyon tahmini de güncellenerek yüzde 28,5’e çıkarıldı. Bu gelişme, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin ocak ayı maaş zammı için önemli bir ipucu oldu.

A Para canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Faruk Erdem, “2025 sonunda yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, ardından yüzde 9 ve 2028’de yüzde 8 seviyesinde bir enflasyonu öngörüyoruz. Yani ekonominin bu tahminlere göre hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

Yıl sonuna kadar geriye sadece dört aylık veri kaldığını belirten Erdem, “Son iki ayın enflasyonu zaten belli. Biz hesaplamalarımızı yıl sonu enflasyon tahminine göre yapıyoruz. Neticede Ocak ayında milyonlarca kişinin maaş artışı bu yıl sonunda oluşacak enflasyona göre belirlenecek. Bu nedenle yıl sonu enflasyon rakamı büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Erdem, SSK ve Bağkur emeklileri açısından yapılacak artışı da hesapladı: “Yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 10,14’e denk geliyor. Eğer refah payı eklenmezse, SSK ve Bağkur emeklileri bu tahmine göre yüzde 10,14 zam alacak. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL, bu artışla birlikte 18.593 TL’ye ulaşacak.”

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklileri için de hesaplama yapan Erdem, şunları söyledi: “Temmuz ayında yapılan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı olarak 4,9 puan ekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yapılacak artış yüzde 16,44 seviyesinde olacak. Dolayısıyla Ocak ayında, eğer tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 10,14, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 16,44 oranında zam alacak.”

OCAK 2026 TAHMİNİ MAAŞLAR

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 18.593 TL

En düşük memur maaşı: 59.805 TL (toplu sözleşme farkı ve seyyanen ek ile birlikte)

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.398 TL (1.000 TL ek ilave ile birlikte)

Uzmanlar, yıl sonunda oluşacak enflasyon verilerinin ocak ayında milyonlarca kişinin maaş artışlarını belirleyeceğini vurguluyor. Orta Vadeli Programdaki tahminler gerçekleşirse, 2026 yılında hem emekliler hem de memurlar için bu zam oranları geçerli olacak.