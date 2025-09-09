Veliler dikkat! Okullar açıldı, yumurtaya zam geldi

Afyon ve Kayseri’de son haftalarda yumurta fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Okulların açılmasıyla birlikte artan talep, fiyatlara doğrudan yansıdı. Sektör temsilcileri, arz-talep dengesindeki bozulmanın da bu yükselişte etkili olduğuna vurgu yapıyor.

FİYATLARDAKİ SON DURUM

Kayseri’de yarka yumurta fiyatları geçen haftalara göre ciddi şekilde artış gösterdi. Daha önce 3,60 TL olan yarka yumurta, 4,10 TL’ye yükseldi. Afyon’da ise tanesi 4,05 TL’den 4,45 TL’ye çıktı.

Duble yumurtada da artış dikkatlerden kaçmadı. Afyon’da 4,80 TL’den 5,10 TL’ye, Kayseri’de ise 4,95 TL’den 5,15 TL’ye yükselen fiyatlar, tüketicilerin cebini zorluyor. Yeni ana yumurtada 40 kuruşluk artış görülürken, piliç ve klavuz yumurtada da 20 ila 40 kuruş arasında değişen farklar oluştu.

GELECEK DÖNEM İÇİN UYARI

Sektör temsilcileri, talebin artmaya devam etmesi durumunda yumurta fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden yükselebileceğini belirtiyor.