26°
 İrem Çınar

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

Şirketler, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mali tablolarını açıkladı. Borsa İstanbul’da yatırımcılar açısından en yüksek getiri potansiyeli taşıyan hisseler de netleşti. 30 farklı aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma raporları ile hazırlanan çalışmada, en az iki farklı hedef fiyat tahmini bulunan toplam 82 hisse senedi mercek altına alındı. Peki, yatırımcılara önümüzdeki dönemde en güçlü yükseliş fırsatını sunması beklenen hisseler hangileri? İşte detaylar…

KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:29

Şirketlerin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali tablolarını açıklamasıyla birlikte, Borsa İstanbul’da yatırımcılara en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. 30 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma, strateji ve şirket raporlarından derlenen verilere göre, en az iki hedef fiyat tahmini bulunan 82 incelendi.

ZİRVEDE ASTOR VAR

ForInvestHaber’in aktardığına göre listenin ilk sırasında Astor yer aldı. Dört farklı kurumun verdiği hedef fiyatlara göre Astor için ortalama hedef fiyat 220,65 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yatırımcılara yüzde 94,23 oranında getiri potansiyeli sunuyor.

En yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler arasında sadece orta ölçekli şirketler değil, dev holdingler de bulunuyor. İlk 10 içinde TAV Havalimanları, Anadolu Sigorta, Sabancı Holding, Anadolu Hayat ve Koç Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri de yer aldı.

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

82 HİSSE İÇİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Araştırmaya göre 82 şirket arasında yatırımcıya cazip fırsatlar sunan hisseler öne çıktı. Özellikle finans, sanayi ve hizmet sektörlerindeki şirketler, aracı kurumların verdikleri hedef fiyatlarla dikkat çekti.

AKSEN

Yapılan tahmin sayısı: 9
Hedef fiyat ortalaması (TL): 58,52
Son işlem fiyatı (TL): 35,56
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -7,04
Getiri potansiyeli yüzdesi: 64,57

RGYAS

Yapılan tahmin sayısı: 5
Hedef fiyat ortalaması (TL): 228,09
Son işlem fiyatı (TL): 138,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 5,83
Getiri potansiyeli yüzdesi: 65,28

BIGCH

Yapılan tahmin sayısı: 2
Hedef fiyat ortalaması (TL): 74,00
Son işlem fiyatı (TL): 44,60
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 41,25
Getiri potansiyeli yüzdesi: 65,92

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

CCOLA

Yapılan tahmin sayısı: 13
Hedef fiyat ortalaması (TL): 78,20
Son işlem fiyatı (TL): 46,66
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -20,96
Getiri potansiyeli yüzdesi: 67,60

SOKM

Yapılan tahmin sayısı: 9
Hedef fiyat ortalaması (TL): 60,87
Son işlem fiyatı (TL): 35,80
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,16
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,04

AEFES

Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 25,02
Son işlem fiyatı (TL): 14,67
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -22,63
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,55

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

TCELL

Yapılan tahmin sayısı: 19
Hedef fiyat ortalaması (TL): 152,33
Son işlem fiyatı (TL): 89,10
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -1,37
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,97

KCHOL

Yapılan tahmin sayısı: 13
Hedef fiyat ortalaması (TL): 284,25
Son işlem fiyatı (TL): 166,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -2,07
Getiri potansiyeli yüzdesi: 71,23

SAHOL

Yapılan tahmin sayısı: 11
Hedef fiyat ortalaması (TL): 151,56
Son işlem fiyatı (TL): 86,20
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -6,13
Getiri potansiyeli yüzdesi: 75,82

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

TAVHL

Yapılan tahmin sayısı: 16
Hedef fiyat ortalaması (TL): 411,62
Son işlem fiyatı (TL): 233,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -14,12
Getiri potansiyeli yüzdesi: 76,66

ARMGD

Yapılan tahmin sayısı: 3
Hedef fiyat ortalaması (TL): 55,99
Son işlem fiyatı (TL): 31,54
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -
Getiri potansiyeli yüzdesi: 77,52

MEDTR

Yapılan tahmin sayısı: 2
Hedef fiyat ortalaması (TL): 52,00
Son işlem fiyatı (TL): 28,98
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -44,63
Getiri potansiyeli yüzdesi: 79,43

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

AGHOL

Yapılan tahmin sayısı: 7
Hedef fiyat ortalaması (TL): 47,45
Son işlem fiyatı (TL): 26,46
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,93
Getiri potansiyeli yüzdesi: 79,73

ALARK

Yapılan tahmin sayısı: 3
Hedef fiyat ortalaması (TL): 145,72
Son işlem fiyatı (TL): 79,40
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -11,06
Getiri potansiyeli yüzdesi: 83,53

GWIND

Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 42,66
Son işlem fiyatı (TL): 23,18
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -30,99
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,04

MGROS

Yapılan tahmin sayısı: 15
Hedef fiyat ortalaması (TL): 794,16
Son işlem fiyatı (TL): 430,75
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -19,55
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,37

Yatırımcıların gözdesi olacak hisseler belli oldu: İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandırması beklenen şirketler

ULKER

Yapılan tahmin sayısı: 11
Hedef fiyat ortalaması (TL): 188,69
Son işlem fiyatı (TL): 102,20
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -4,43
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,63

ANHYT

Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 150,32
Son işlem fiyatı (TL): 80,25
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,51
Getiri potansiyeli yüzdesi: 87,31

ANSGR

Yapılan tahmin sayısı: 8
Hedef fiyat ortalaması (TL): 40,09
Son işlem fiyatı (TL): 21,04
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -14,80
Getiri potansiyeli yüzdesi: 90,54

ASTOR

Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 220,65
Son işlem fiyatı (TL): 21,04
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 1,01
Getiri potansiyeli yüzdesi: 94,23

