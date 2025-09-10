Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor

Türkiye’ye yatırım yapacağını açıklayan Çinli otomotiv devi BYD, Manisa’daki fabrika için net tarih verdi. İki yıldır arazide hiçbir inşaat çalışması yapılmaması, yatırımın iptal edildiği yönünde iddiaları gündeme getirmişti. Ancak şirketin üst düzey yöneticilerinden Stella Li, söz konusu projeye ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldıran açıklamalarda bulundu.

Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 14:46

’nin ’de fabrika kuracağı açıklamasının ardından ’da Çinli yatırımcılara yönelik lokanta ve lojistik hazırlıkları başlamıştı. Ancak aradan geçen iki yılda arazide herhangi bir inşaat faaliyeti olmaması, yatırımın iptal edildiği iddialarını gündeme getirmişti.

TÜRKİYE PLANI İPTAL Mİ?

BYD’nin Macaristan’da fabrika kuracağını duyurması, Türkiye’deki planlarının rafa kaldırıldığı yorumlarına neden oldu. Ancak şirkete yakın kaynaklar, Macaristan’daki tesisin kapasitesinin sınırlı olacağını, asıl üretimin Türkiye’de yapılacağını belirtmişti.

Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor

MÜNİH’TE NET AÇIKLAMA

Münih Fuarı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa’daki yatırım süreciyle ilgili soruları cevapladı. Li, projeye özel bir ekibin Türkiye’de çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Şu anda büyük bir ekibimiz Manisa’da. Pek çok ayrıntıyı öğrenmek için bölgede bir hafta kalacağız. Böylece proje için tüm hazırlıkları tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yaz aylarında inşaata başlayabiliriz. Çin’deki gibi 12 aydan kısa sürede fabrikanın tamamlanmasını umuyoruz.”

Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor

2026’DA ÜRETİM BAŞLIYOR

Li, Manisa’daki fabrikanın 2026 yılında üretime geçeceğini açıkladı. BYD’nin lüks markası Yangwang ise 2027’den itibaren Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Li, Avrupa’daki talebin karşılanabilmesi için kapasitesinin tam olarak oturmasının 2-3 yıl süreceğini ifade etti.

