Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor

BYD’nin Türkiye’de fabrika kuracağı açıklamasının ardından Manisa’da Çinli yatırımcılara yönelik lokanta ve lojistik hazırlıkları başlamıştı. Ancak aradan geçen iki yılda arazide herhangi bir inşaat faaliyeti olmaması, yatırımın iptal edildiği iddialarını gündeme getirmişti.

TÜRKİYE PLANI İPTAL Mİ?

BYD’nin Macaristan’da fabrika kuracağını duyurması, Türkiye’deki yatırım planlarının rafa kaldırıldığı yorumlarına neden oldu. Ancak şirkete yakın kaynaklar, Macaristan’daki tesisin kapasitesinin sınırlı olacağını, asıl üretimin Türkiye’de yapılacağını belirtmişti.

MÜNİH’TE NET AÇIKLAMA

Münih Otomobil Fuarı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa’daki yatırım süreciyle ilgili soruları cevapladı. Li, projeye özel bir ekibin Türkiye’de çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Şu anda büyük bir ekibimiz Manisa’da. Pek çok ayrıntıyı öğrenmek için bölgede bir hafta kalacağız. Böylece proje için tüm hazırlıkları tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yaz aylarında inşaata başlayabiliriz. Çin’deki gibi 12 aydan kısa sürede fabrikanın tamamlanmasını umuyoruz.”

2026’DA ÜRETİM BAŞLIYOR

Li, Manisa’daki fabrikanın 2026 yılında üretime geçeceğini açıkladı. BYD’nin lüks markası Yangwang ise 2027’den itibaren Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Li, Avrupa’daki talebin karşılanabilmesi için üretim kapasitesinin tam olarak oturmasının 2-3 yıl süreceğini ifade etti.