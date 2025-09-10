Altın alacaklar dikkat! Sahteciliğe karşı tarihi önlem alındı: Kuyumcular yeni sisteme geçti

Son dönemde küresel dalgalanmaların da etkisiyle hızla yükselen altın fiyatları, sahtecileri de harekete geçirdi. İç piyasada merdiven altı üretimle sahte ya da ayarı düşük altınları piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar artarken, yalnızca geçtiğimiz mayıs ayında Adana’da 12 milyon 253 bin lira değerinde toplam bin 350 adet sahte altın ele geçirildi.

KUYUMCULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Altınlarda ayar düşüklüğü nedeniyle yaşanan mağduriyetler artınca, Adana Kuyumcular Odası harekete geçti. Artık kuyumcular, müşterilerden gelen gram, çeyrek, yarım ve tam altınları satın almadan önce analizden geçirecek. Analizi yapılan altınlar kesilerek eritmeye gönderilecek. Ayrıca kuyumcular yalnızca 2025 basımlı darphane altınlarını satışa sunabilecek. İş yerlerine asılan, “Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır” yazılı duyurularla da vatandaşlar bilgilendirilmeye başlandı.

“VATANDAŞ YENİ TARİHLİ ÜRÜN ALSIN”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, alınan kararın hem esnafı hem de vatandaşları korumak için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Piyasayı eski ve ayarı düşük altınlardan arındırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, alışverişlerinde mutlaka yeni tarihli darphane ürünlerini tercih etsin. Manipülasyon yapan bir kesim var. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduk. Başsavcımız da konuyla yakından ilgileneceğini ifade etti. Piyasayı bu sahtecilerden tamamen temizleyeceğiz.”