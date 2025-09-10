Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Altın alacaklar dikkat! Sahteciliğe karşı tarihi önlem alındı: Kuyumcular yeni sisteme geçti

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasının ardından piyasada sahte ve düşük ayarlı altınların dolaşımı da hız kazandı. Adana’da milyonlarca lira değerinde sahte altın yakalanırken, artan şikâyetler kuyumcuları yeni bir önleme yöneltti. Artık yalnızca 2025 basımı Darphane altınları satışa sunulacak. Vatandaşlardan alınan eski altınlar ise ayıklanarak eritilmek üzere rafinerilere gönderilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
11:20
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
11:20

Son dönemde küresel dalgalanmaların da etkisiyle hızla yükselen , sahtecileri de harekete geçirdi. İç piyasada merdiven altı üretimle sahte ya da ayarı düşük altınları piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar artarken, yalnızca geçtiğimiz mayıs ayında Adana’da 12 milyon 253 bin lira değerinde toplam bin 350 adet ele geçirildi.

Altın alacaklar dikkat! Sahteciliğe karşı tarihi önlem alındı: Kuyumcular yeni sisteme geçti

KUYUMCULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Altınlarda ayar düşüklüğü nedeniyle yaşanan mağduriyetler artınca, Adana Odası harekete geçti. Artık kuyumcular, müşterilerden gelen gram, çeyrek, yarım ve tam altınları satın almadan önce analizden geçirecek. Analizi yapılan altınlar kesilerek eritmeye gönderilecek. Ayrıca kuyumcular yalnızca 2025 basımlı darphane altınlarını satışa sunabilecek. İş yerlerine asılan, “Bu iş yerinde sadece yeni tarihli darphane sarrafiye ürünleri satılmaktadır” yazılı duyurularla da vatandaşlar bilgilendirilmeye başlandı.

Altın alacaklar dikkat! Sahteciliğe karşı tarihi önlem alındı: Kuyumcular yeni sisteme geçti

“VATANDAŞ YENİ TARİHLİ ÜRÜN ALSIN”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, alınan kararın hem esnafı hem de vatandaşları korumak için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Piyasayı eski ve ayarı düşük altınlardan arındırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, alışverişlerinde mutlaka yeni tarihli darphane ürünlerini tercih etsin. Manipülasyon yapan bir kesim var. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduk. Başsavcımız da konuyla yakından ilgileneceğini ifade etti. Piyasayı bu sahtecilerden tamamen temizleyeceğiz.”

TGRT Haber
