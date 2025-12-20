Erzurum'da baltalı saldırı: 1 ağır yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda Muzaffer Ç. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muzaffer Ç. baltayla ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı binada inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.