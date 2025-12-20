Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Güneş Sistemi dışından gelen gizemli misafir: 3I/ATLAS Dünya'yı selamladı

Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Gezegenimize yaklaşık 270 milyon kilometre yaklaşan gök cisminin görselleri Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından paylaşıldı.

Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen "3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın geçişini tamamladı. 19 Aralık'ta gezegenimize yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, dünyaya yakın bir konumdan geçeceği duyurulan 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaştı.

Güneş Sistemi dışından gelen gizemli misafir: 3I/ATLAS Dünya'yı selamladı

YERKÜREYE EN YAKIN KONUMUNA ULAŞTI

Böylece yerküreye en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı yoluna devam etti.

Uluslararası İstasyonu (ISS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kuyruklu yıldızın görsellerini paylaşarak "Yıldızlararası 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişi yaptı." ifadesine yer verdi.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti.

Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

ETİKETLER
#uzay
#kuyruklu yıldız
#Astronomi
#3i/atlas
#Güneş Sistemi
#Yatırış
#Teknoloji
