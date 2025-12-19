Taşınabilir PlayStation 6’da yeni gelişme!

Sony’nin yeni nesil PlayStation planlarına dair söylentiler son dönemde hız kazanmış durumda. Bu kez gündeme gelen iddia ise oldukça dikkat çekici: Taşınabilir bir PlayStation 6 modeli. Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, oyun geliştiricilerini daha sınırlı CPU gücü ve düşük enerji bütçesi olan sistemler için hazırlamaya başladı.

Bu yaklaşım, şirketin PS6’yı tek bir donanım üzerinden değil, farklı ihtiyaçlara hitap eden iki ayrı varyantla sunmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YAZILIM TARAFINDA HAZIRLIK

Sızıntıya göre Sony, geliştiricilerden oyunlarını sekiz iş parçacığına uygun şekilde optimize etmelerini istiyor. Bu detay, taşınabilir PS6’da yer alacağı öne sürülen 4 adet Zen 6c çekirdeğiyle örtüşüyor. Buna ek olarak, arka plan işlemleri için ayrılmış iki düşük güç çekirdeğinin de sistemde bulunacağı ifade ediliyor. Ev tipi PlayStation 6’nın ise çok daha geniş ve güçlü bir CPU yapılandırmasına sahip olması bekleniyor. Yani aynı oyun, donanıma göre ölçeklenerek çalışacak.

“TEK DONANIM” DÖNEMİ GERİDE Mİ KALIYOR?

Sızdırılan bir başka dahili belgede yer alan “oyunlar farklı CPU yapılandırmalarına sahip ortamlarda çalışabilir” ifadesi de bu yaklaşımı destekliyor. Bu cümle, Sony’nin artık tek bir donanım hedefiyle ilerlemediğini açıkça ortaya koyuyor. Amaç, aynı oyunların hem yüksek performanslı PS6’da hem de taşınabilir modelde sorunsuz şekilde oynanabilmesi.