Sıfır ve ikinci el araçlarda yeni dönem: Uzman isim tarih vererek uyardı!

Türkiye’de otomotiv sektörü, 2025 yılını diğer pek çok sektöre kıyasla çok daha güçlü bir ivmeyle tamamlamaya hazırlanıyor. TÜİK verilerine göre ikinci el araç devirleri 10 milyon barajını aşarken, sektör temsilcileri sıfır araç pazarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış seviyesine ulaşılacağını vurguluyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobilin artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin bu büyümeyi tetiklediğini belirtti.

İKİNCİ EL PAZARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

TÜİK verilerine göre, bu yılın ocak-kasım döneminde ikinci el motorlu kara taşıtı devir işlemleri, geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artış göstererek 10 milyon 54 bin 915 adede ulaştı. Toplam devirlerin yaklaşık %68’ini otomobiller oluştururken, büyükşehirlerdeki yoğun talep dikkat çekti.

En Çok Araç Devri Yapılan İller:

İstanbul: 152.534

152.534 Ankara: 81.514

81.514 İzmir: 37.017

37.017 Antalya: 27.690

27.690 Bursa: 25.354

"SIFIR ARAÇ PAZARI 1,5 MİLYON ADEDİ BULACAK"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, pazar analizleri doğrultusunda yıl sonu hedeflerini paylaştı. Erkoç, sıfır araç pazarının 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşacağını, toplam motorlu araç alım-satımının ise yıl sonunda 10,5 milyon adedi bulacağını öngördüklerini kaydetti.

Başkan Erkoç: "Otomobil artık bir lüks değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Saha verilerimiz otomotiv sektörünün 2025'i oldukça güçlü geçirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle sıfır araç pazarındaki bu rekor beklentisi, sektörün geleceğine olan güveni pekiştiriyor."

2026 İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Fiyatlardaki değişimin küresel üretim maliyetleri ve vergi yapısıyla bağlantılı olduğunu belirten Erkoç, 2026 yılından itibaren pazarın daha dengeli bir yapıya kavuşmasını beklediklerini ifade etti. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde hem ikinci el hem de sıfır araç pazarında büyümenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğinin altını çiziyor.