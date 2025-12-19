Claudio Manuel kimdir, nereli? Green Card başvurularının sona ermesine neden olan isim

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Green Card başvurularının sona ermesinin ardından Claudio Neves Valente yeniden gündeme geldi. Binlerce kişi Claudio Neves Valente kimdir merak ederken ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) Kristi Noem, ABD sosyal medya şirketi X'te açıklama yaptı.

CLAUDİO MANUEL KİMDİR, NERELİ?

Noem'in açıklaması, yetkililerin Cumartesi günü Brown Üniversitesi'nde iki öğrenciyi öldürüp dokuz kişiyi yaraladığı ve iki gün sonra Massachusetts, Brookline'da MIT Profesörü Nuno Loureiro'yu öldürdüğü şüphesiyle 48 yaşındaki Portekizli Claudio Manuel Neves-Valente'yi yakalamasına yol açan beş günlük bir insan avının ardından geldi.

Brown'ın bulunduğu Rhode Island'ın başsavcısı Peter Neronha, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Neves-Valente'nin başlangıçta öğrenci vizesiyle ABD'ye girdiğini ancak daha sonra Eylül 2017'de yasal daimi ikamet statüsü aldığını söyledi.

Brown Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) meydana gelen üç cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen silahlı saldırganın Green Card ile ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.



GREEN CARD BAŞVURULARININ SONA ERMESİNE KİM NEDEN OLDU?

ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) Kristi Noem, ABD sosyal medya şirketi X'te yaptığı açıklamada, "Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaptı ve yeşil kart aldı. Bu alçak bireyin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" dedi. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri web sitesine göre, Çeşitlilik Göçmen Vize Programı her yıl 50.000'e kadar göçmen vizesi imkanı sağlıyordu.

