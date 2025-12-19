Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Claudio Manuel kimdir, nereli? Green Card başvurularının sona ermesine neden olan isim

ABD, Brown Üniversitesi ve MIT cinayetleri şüphelisini bir programla ilişkilendirdikten sonra Green Card çekilişini durdurdu. Binlerce kişinin beklediği başvuruların başlamama nedeni de belli oldu. Claudio Neves Valente’nin 2017’de ‘green card’la ABD’den daimi oturma izni aldığı ortaya çıkarken Claudio Manuel kimdir, nereli merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Claudio Manuel kimdir, nereli? Green Card başvurularının sona ermesine neden olan isim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 12:06

Amerika Birleşik Devletleri tarafından başvurularının sona ermesinin ardından Claudio Neves Valente yeniden gündeme geldi. Binlerce kişi Claudio Neves Valente kimdir merak ederken ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) Kristi Noem, ABD sosyal medya şirketi X'te açıklama yaptı.

CLAUDİO MANUEL KİMDİR, NERELİ?

Noem'in açıklaması, yetkililerin Cumartesi günü Brown Üniversitesi'nde iki öğrenciyi öldürüp dokuz kişiyi yaraladığı ve iki gün sonra Massachusetts, Brookline'da MIT Profesörü Nuno Loureiro'yu öldürdüğü şüphesiyle 48 yaşındaki Portekizli Claudio Manuel Neves-Valente'yi yakalamasına yol açan beş günlük bir insan avının ardından geldi.

Claudio Manuel kimdir, nereli? Green Card başvurularının sona ermesine neden olan isim

Brown'ın bulunduğu Rhode Island'ın başsavcısı Peter Neronha, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Neves-Valente'nin başlangıçta öğrenci vizesiyle ABD'ye girdiğini ancak daha sonra Eylül 2017'de yasal daimi ikamet statüsü aldığını söyledi.

Brown Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) meydana gelen üç cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen silahlı saldırganın Green Card ile ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

Claudio Manuel kimdir, nereli? Green Card başvurularının sona ermesine neden olan isim

GREEN CARD BAŞVURULARININ SONA ERMESİNE KİM NEDEN OLDU?

ABD İç Güvenlik Bakanı (DHS) Kristi Noem, ABD sosyal medya şirketi X'te yaptığı açıklamada, "Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaptı ve yeşil kart aldı. Bu alçak bireyin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" dedi. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri web sitesine göre, Çeşitlilik Göçmen Vize Programı her yıl 50.000'e kadar göçmen vizesi imkanı sağlıyordu.

https://x.com/Sec_Noem/status/2001873077089767435?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001873077089767435%7Ctwgr%5E1631db67fd3a5d037055c1325f4e63b95ba80668%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbianet.org%2Fhaber%2Fabd-den-yeni-karar-green-card-programi-suresiz-durduruldu-314690

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Green Card başvuruları iptal mi oldu, neden askıya alındı? ABD Green Card başvurularıyla ilgili kritik açıklama
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#mit
#green card
#Claudio Neves Valente
#Brown Üniversitesi
#Dv1 Vize Programı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.