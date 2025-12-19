Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!

Pandemi sonrası rahatlama beklenirken çip tedarikinde yaşanan yeni aksaklıklar Honda’yı zora soktu. Japon üretici, Japonya ve Çin’deki bazı fabrikalarında geçici üretim durdurma kararı aldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 12:36

sektörü, pandemiyle birlikte derinleşen sorunlarını geride bırakmaya çalışırken bu kez çip cephesinden gelen yeni bir dalgayla sarsıldı. Bloomberg’in aktardığına göre Japon otomotiv devi , artan çip tedarik sıkıntıları nedeniyle Japonya ve ’deki bazı tesislerinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!

Honda’nın planlamasına göre Japonya’daki üretim hatları 5 ve 6 Ocak tarihlerinde devre dışı kalacak. Şirket, bu aşamada hangi fabrikaların etkileneceğine dair net bir liste paylaşmış değil. Asıl dikkat çeken kesinti ise Çin’de yaşanıyor. Honda’nın Çin’deki iştiraki Guangqi Honda Automobile, ülkedeki üç fabrikasında birden 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında üretimi askıya alacak. Yani yılın son günleri ve yeni yılın ilk haftası, bantların durduğu bir dönem olacak.

Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!

KRİZİN ARKA PLANI: HOLLANDA-ÇİN HATTINDAKİ GERİLİM

Bu üretim molasının arkasında, ’da başlayan ve kısa sürede küresel etki oluşturan bir teknoloji gerilimi bulunuyor. Ekim ayında Hollanda hükümeti, Trump yönetiminin baskıları sonucunda Çin sermayeli çip üreticisi Nexperia’nın kontrolüne el koymuştu. Nexperia, otomobillerden beyaz eşyalara kadar pek çok üründe kullanılan düşük seviye ama kritik öneme sahip çipler üretiyor. Şirkete yapılan bu müdahale ise tedarik zincirinde adeta domino etkisi oluşturdu. Hollanda yönetimi, kararın gerekçesi olarak şirket içindeki ciddi yönetim sorunlarını ve çoğunluk hissedarı olan Çinli Wingtech’in kritik teknolojileri Avrupa dışına taşıma ihtimalini gösterdi. Ancak New York Times’ın ortaya koyduğu bilgilere göre Hollanda’nın bu risklerden aslında 2019 yılından beri haberdar olduğu da biliniyor.

Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!

MİSİLLEME GELDİ, ATEŞKES YETMEDİ

Pekin yönetimi bu hamleye sessiz kalmadı. Çin, Nexperia tarafından üretilen çiplerin ihracatını engelleyerek sert bir karşılık verdi. Sonrasında taraflar arasında yürütülen görüşmelerle Hollanda müdahalesini askıya aldı. Çin ise ihracat kısıtlamalarını tamamen kaldırmadı ama bazı muafiyetlerle gevşetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı
ETİKETLER
#çin
#honda
#hollanda
#otomotiv
#tedarik zinciri
#Çip Sıkıntısı
#Üretim Durağanlığı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.