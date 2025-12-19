Japon otomotiv devi Honda üretimi durduruyor!

Otomotiv sektörü, pandemiyle birlikte derinleşen tedarik zinciri sorunlarını geride bırakmaya çalışırken bu kez çip cephesinden gelen yeni bir dalgayla sarsıldı. Bloomberg’in aktardığına göre Japon otomotiv devi Honda, artan çip tedarik sıkıntıları nedeniyle Japonya ve Çin’deki bazı tesislerinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Honda’nın planlamasına göre Japonya’daki üretim hatları 5 ve 6 Ocak tarihlerinde devre dışı kalacak. Şirket, bu aşamada hangi fabrikaların etkileneceğine dair net bir liste paylaşmış değil. Asıl dikkat çeken kesinti ise Çin’de yaşanıyor. Honda’nın Çin’deki iştiraki Guangqi Honda Automobile, ülkedeki üç fabrikasında birden 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında üretimi askıya alacak. Yani yılın son günleri ve yeni yılın ilk haftası, bantların durduğu bir dönem olacak.

KRİZİN ARKA PLANI: HOLLANDA-ÇİN HATTINDAKİ GERİLİM

Bu üretim molasının arkasında, Hollanda’da başlayan ve kısa sürede küresel etki oluşturan bir teknoloji gerilimi bulunuyor. Ekim ayında Hollanda hükümeti, Trump yönetiminin baskıları sonucunda Çin sermayeli çip üreticisi Nexperia’nın kontrolüne el koymuştu. Nexperia, otomobillerden beyaz eşyalara kadar pek çok üründe kullanılan düşük seviye ama kritik öneme sahip çipler üretiyor. Şirkete yapılan bu müdahale ise tedarik zincirinde adeta domino etkisi oluşturdu. Hollanda yönetimi, kararın gerekçesi olarak şirket içindeki ciddi yönetim sorunlarını ve çoğunluk hissedarı olan Çinli Wingtech’in kritik teknolojileri Avrupa dışına taşıma ihtimalini gösterdi. Ancak New York Times’ın ortaya koyduğu bilgilere göre Hollanda’nın bu risklerden aslında 2019 yılından beri haberdar olduğu da biliniyor.

MİSİLLEME GELDİ, ATEŞKES YETMEDİ

Pekin yönetimi bu hamleye sessiz kalmadı. Çin, Nexperia tarafından üretilen çiplerin ihracatını engelleyerek sert bir karşılık verdi. Sonrasında taraflar arasında yürütülen görüşmelerle Hollanda müdahalesini askıya aldı. Çin ise ihracat kısıtlamalarını tamamen kaldırmadı ama bazı muafiyetlerle gevşetti.