Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı transfer masasına taşındı! Galatasaray’ın uzun süredir radarında olan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Fenerbahçe beklenmedik bir atak yaparak menajer düzeyinde temas kurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!
20.12.2025
20.12.2025
saat ikonu 10:45

İtalya’da formasıyla tarih yazan ve Avrupa’nın devlerini peşinden sürükleyen Ademola Lookman, Türk futbolunun iki devini karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz döneminden bu yana adı sıkça ile anılan 27 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetiminin resmen devreye girdiği öğrenildi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre, sarı-lacivertli kurmaylar oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirerek şartları masaya yatırdı.

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!

FENERBAHÇE’DEN STRATEJİK HAMLE

A Spor’un paylaştığı detaylara göre Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray’ın uzun süredir yakından ilgilendiği Ademola Lookman için operasyonun düğmesine bastı. Sarı-lacivertli kurmayların oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede hem mali şartlar hem de Türkiye’deki şampiyonluk projesi masaya yatırıldı. Fenerbahçe’nin bu hamlesi, sadece teknik bir transfer ihtiyacı değil, aynı zamanda rakibine karşı psikolojik bir üstünlük kurma çabası olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!

GALATASARAY’IN OSİMHEN KOZU VE DEĞİŞEN DENGELER

Galatasaray cephesinde ise transferin en güçlü kozu olarak görülüyordu. Milli takımdan yakın arkadaş olan ikilinin aynı takımda buluşma ihtimali sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırırken, Fenerbahçe’nin yüksek bir yıllık maaş ve uzun vadeli bir kontrat teklifiyle bu sürece dahil olması dengeleri tamamen değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin sunduğu projenin, oyuncunun kariyer planlamasında ciddi bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!

ATALANTA’NIN YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan kulübü Atalanta ise Avrupa Ligi finalindeki tarihi performansıyla piyasa değerini zirveye taşıyan yıldız oyuncusu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye devam ediyor. Piyasa değeri 40 milyon Euro civarında gösterilen Lookman’ın hem kanat organizasyonlarında hem de forvet arkasındaki delici koşularıyla her iki takımın da hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyacağı öngörülüyor.

Galatasaray'a büyük şok: Fenerbahçe'den sürpriz Ademola Lookman hamlesi!

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Avrupa’dan Paris Saint-Germain ve Tottenham gibi devlerin de radarında olan Nijeryalı yıldızın, Türkiye'deki bu büyük transfer rekabetine nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın bu transfer için tüm şartları zorlaması, Ocak ayı transfer döneminin oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

