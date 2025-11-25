Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
15°
Sağlık
Editor
 Murat Makas

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, ameliyatla çıkarılanlar şaşırttı! Tam 15 kilo 800 gram

Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hasta kadının karnından çıkarılan tümörün kilosu şaşırttı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, ameliyatla çıkarılanlar şaşırttı! Tam 15 kilo 800 gram
IHA
25.11.2025
25.11.2025
Mardin’den Şanlıurfa’ya gelen bir kadın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın bölgesinde giderek büyüyen kitlenin yaşamını olumsuz etkilemeye başlamasını hissetti.

ANA DAMARLAR TEHLİKEDEYDİ

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilen Önal'ın yapılan detaylı incelemelerinde, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışık 30x40 santimetre boyutlarında bir retroperitoneal tümör tespit edildi.

Tümör, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, ameliyatla çıkarılanlar şaşırttı! Tam 15 kilo 800 gram

TÜMÖRÜN AĞIRLIĞI ŞAŞIRTTI

Başarılı operasyon sonrası açıklamada bulunan Tatlı, tümörün kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sardığını belirterek, "Hayati yapılara zarar vermeden tüm kitleyi bütün halinde çıkardık. Tümörün ağırlığı 15 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Hastamız, öncesinde yürüyemez durumdaydı. Operasyon sonrası kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise hastanın hayatına dokunabilmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, ameliyatla çıkarılanlar şaşırttı! Tam 15 kilo 800 gram

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gülsüme Önal da kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Yıllardır büyüyen kitle beni hayattan koparmıştı. Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi" diye konuştu.

