Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, öğrendiği gerçek şoke etti! 66 yıl boyunca bunu fark etmeden yaşadı

Gaziantep'te 66 yaşındaki Evin Aslan isimli bir kadın, mide ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Aslan, burada kendisini şoke eden bir gerçekle karşılaştı.

Aslan yıllarca kalbinin sağda attığını ailesini söylemişti ancak kimseyi inandıramamıştı. Aynı zamanda sürekli mide ağrısı çekiyordu fakat gittiği hastanelerden hiçbir şekilde sonuç alamamıştı.

İÇ ORGANLARININ TAMAMI TERS TARAFTAYMIŞ

Son olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Evin Aslan'ın hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının tamamının ters tarafta olduğu anlaşıldı.

Kalp, mide, dalağı, göğüs ve karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesinin ise solda olduğunu öğrenen Aslan, hayatının şokunu yaşadı. Mide ağrısı rahatsızlığı şikayetiyle şehir hastanesine başvuran Aslan'ı muayene eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Akbay, Aslan'ın kalbinin sağda ve diğer bütün iç organlarının ters tarafa olduğunu tespit etti.

MR SONUÇLARIYLA DOĞRULANDI

İç organlarının tamamının ters tarafta olduğunu öğrenen Aslan, safra kanalındaki taşlar nedeniyle çektiği ağrılardan kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Aslan'ın yıllarca çektiği tüm acılar ve ağrılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonucu son buldu.

Meslek hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Akbay, "Hastamız karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Çekmiş olduğumuz MR'da karın iç organlarının tam tersi yerleşmiş olduğunu gördük. Bu duruma ‘situs inversus totalis' denilmektedir. Sağda olması gereken karaciğer ve safra kesesi sol tarafa ve solda olması gereken kalp ise sağ tarafa yerleşmişti. Bu hastamızda safra kanalında taş olup akut pankreatitleri geçirmekteydi. Hastamızın safra kanalındaki taşlarını ileri endoskopik yöntem olan RCP işlemiyle başarılı bir şekilde yaptık" dedi.

Tıp literatüründe çok fazla gözükmeyen bir olayla karşılaştıklarını belirten Akbay, "Bu durum dünyada ve Türkiye'de çok nadir görülen bir durumdur. Hem organların ters tarafta olması aynı zamanda safra kanalında taş ve pankreatitleri geçirmesi çok nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla ileri endoskopik yöntem olan RCP işlemi içinde hastanın tam ters pozisyonda, odanın dizaynını ona göre ayarladık, işlem oldukça zor olmasına rağmen başarılı bir şekilde işlemimizi yaptık, hastamız sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten Evin Aslan ise "Çok şükür şimdi iyiyim ve rahatım. Daha önce bu rahatsızlığı bilmiyordum. Ciddi bir ağrı yoktu. Taşlar büyüyünce daha ağrım attı. Çok şükür sağlığına kavuştum Süreç biraz zor geçti. Hocama ve hastane yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.