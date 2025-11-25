Menü Kapat
Yaşam
Ağabeyini öldüren kardeşten şoke eden ifade! 'Üzerimdeki bıçağı çıkarıp...'

Kırıkkale'de baba evinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçaklayarak katletti. Ağabeyini katleden kardeşin ifadesi dehşete düşürdü.

'de 47 yaşındaki Ali Sağlam, kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede vefat etti. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Y. Sağlam ile ağabeyi Ali Sağlam arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sağlam, ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sağlam, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan zanlısı Sağlam, kardeşler arasında geçmişten bu yana sözlü tartışmalar yaşandığını, olay günü ise ağabeyi tarafından tahrik edildiğini iddia etti. Evde anne, baba ve ağabeyiyle birlikte oturduklarını anlatan zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine odasına yöneldiğini, ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya yeltendiğini ancak annesi tarafından engellendiğini söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden odaya döndüğünde ağabeyinin kendisine bakışlarıyla tahrik ettiğini öne süren Sağlam, "Üzerimdeki bıçağı çıkarıp Ali'nin karnına bir kez vurdum, yere düşünce bir kez daha bıçak darbesi yaptım. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE TESLİM OLDU

Olayın ardından evden kaçıp kısa süre saklandığını ifade eden zanlı, polisleri görünce teslim olduğunu belirtti. Bıçağın kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, ifadesinde pişmanlık duymadığını da beyan etti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ali Sağlam'ın cenazesi, Bahçelievler Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sağlam'ın, Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

