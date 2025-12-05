UEFA'dan Jhon Duran'a 2 maç ceza!

Kategoriler
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, temsilcimiz Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.
Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santraforu Jhon Duran, Ferencvaros mücadelesinin son anlarında rakibine yaptığı müdahale sebebiyle hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.