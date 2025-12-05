Ferdi Zeyrek davasında 2 tahliye! Dava ertelendi

Kategoriler
Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. Savcı tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde mütalaa verdi.
Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2'si tutuklu 10 sanıklı davada mahkeme heyeti tutuklu 2 sanığın cezaevinde tutuldukları süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Ek bilirkişi raporu istenen dava diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla ertelendi.