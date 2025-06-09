Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinin bahçesindeki havuzda meydana gelen arıza için makine dairesini kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zeyrek'in vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Memişoğlu sosyal medya üzerinden açıkladığı vefat gelişmesini şu ifadelerle duyurdu:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

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