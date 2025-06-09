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 | Selahattin Demirel

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç şüphe! Cem Küçük'ten Özgür Özel'e çağrı: İsimleri açıklayın

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberi Türkiye'yi kedere boğarken Zeyrek'in "Ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim." sözleri TGRT Haber TV'de Gazeteci Cem Küçük tarafından hatırlatıldı. Küçük, "Ölümünden şüphe ediyorum." diyerek CHP lideri Özgür Özel'den Zeyrek'i tehdit eden isimleri açıklamasını istedi.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 23:35

Kurban Bayramı'nın ilk günü akşamı 6 Haziran Cuma günü evindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'de yas nedeni oldu.

KIZINDAN "BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN" PAYLAŞIMI

48 yaşındaki Zeyrek'in vefat ettiğini kabul etmekte zorlanan Manisalılar Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde toplanarak gözyaşları döktü. Kızı Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" paylaşımı yaparken CHP lideri Özgür Özel, hastane önünde çok duygusal bir konuşma yaptı.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç şüphe! Cem Küçük'ten Özgür Özel'e çağrı: İsimleri açıklayın

ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR SON

Özel, "Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız." dedi.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç şüphe! Cem Küçük'ten Özgür Özel'e çağrı: İsimleri açıklayın

FERDİ ZEYREK'İ KİMLER TEHDİT ETTİ?

Aralık 2024'te tehdit edildiği yönünde bir açıklama yapan Ferdi Zeyrek'in bu açıklamaları TGRT Haber TV ekranlarında gündeme geldi. Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'e de Zeyrek'i tehdit eden isimleri açıklaması çağrısında bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İSİMLERİ AÇIKLASIN"

Küçük, programdaki konuşmasında "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" sözlerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç şüphe! Cem Küçük'ten Özgür Özel'e çağrı: İsimleri açıklayın

"ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHE EDİYORUM"

Zeyrek'in ölümü üzerindeki şüphelerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘Alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum." dedi.

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