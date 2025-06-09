Ferdi Zeyrek için en acı bekleyiş! Vatandaşlar hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

6 Haziran Cuma akşamı evindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 2 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölümü, başta ailesi olmak üzere Türkiye'yi derinden sarstı.

Zeyrek'in vefatı sonrası siyasiler peş peşe taziye mesajları paylaşırken Manisalılar da acı gelişme sonrası Zeyrek'in tedavi görürken vefat ettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı.

Acılı bir bekleyişe giren vatandaşlar arasında gözyaşı dökenlerin olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri ve belediye başkanlarının da hastanedeki bekleyişinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: NASIL ANLATILIR BİR KARDEŞİN GİDİŞİ?

CHP lideri Özgür Özel, acı haber sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında Zeyrek'le ilgili duygu yüklü ifadeler kullandı.

Paylaşımında "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?" diye soran Özel, "En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." sözlerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü belirten Topçu "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

CHP Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.