Ferdi Zeyrek'in kazasında ihmal mi var? Kızının sözleri dehşete düşürdü

Elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşadığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Zeyrek'in kızı, şalterin atmaması için voltajın artırıldığını iddia etti. TGRT Haber TV'de konuşan Barış Yarkadaş ise "Çok dehşet" ifadeleriyle olayın detaylarını anlattı.

Dün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda meydana gelen arıza için makine dairesini kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek hakkında açıklama yapan hastane başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, genel durumunun kritik olduğuna işaret ederek değişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Zeyrek'in geçirdiği kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, olayla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"KAZA İHMALDİ"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kazadaki ihmale dikkat çeken Nehir Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

"BACAĞINDAN ELEKTRİK ÇARPIYOR"

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli, çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu, yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

ŞALTER ATMAMASI İÇİN VOLTAJ YÜKSELTİLDİ İDDİASI

Ayrıca şalterin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

BARIŞ YARKADAŞ: HAKİKATEN ÇOK DEHŞET

TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında da Gazeteci Barış Yarkadaş önemli açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş "Ferdi Zeyrek 6 Haziran günü arıza için kazan dairesine iniyor. O sırada bacağından elektrik çarpıyor." dedikten sonra "Bundan sonrası hakikaten çok dehşet." ifadeleriyle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ferdi Zeyrek, öyle bir çığlık atıyor ki kızı ve eşi sesini duyarak bodrum katına iniyor. Kazan dairesine indiklerinde Ferdi Zeyrek'in hala elektrik çarpıntısıyla titrediğini görüyorlar. Ferdi Bey'in eşi soğukkanlılıkla şalteri indiriyor, elektrik akımını kesiyor. Cep telefonuyla da doktor arkadaşlarına anlatıp yardım istiyor. 4 dakika içinde de ambulans geliyor. Çok hızlı müdahale edilmiş, kalp masajı, suni teneffüs yapılmış."

"VOLTAJI ÇOK ARTIRDILAR"

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in yaptığı "Kaçak akım rölesi yoktu ya da çalışmıyordu." açıklamasını da hatırlatan Yarkadaş, "Kaçak akım rölesi, elektrik çarpması durumunda elektriğin kesilmesi için kurulan bir sistem. Teknik kişiler herhalde kesinti olmaması için voltajı çok artırdılar. O da büyük etki gösterdi. İnşallah bir an önce iyileşip hizmetlerine devam eder." dedi.