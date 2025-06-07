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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı. Tedavi altına alınan Başkan Zeyrek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 00:51

Son dakika haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

EVİNDE ELEKTRİK ÇARPTI

Evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başkan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zeyrek'in Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

KALP MASAJI YAPILDI

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARIZAYI KONTROL ETMEK İSTEMİŞ

Zeyrek'in evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldığı kaydedildi.

Son dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da bitirdi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

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