Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Başhekimden açıklama geldi! İşte elektrik akımına kapıldığı yer

Elektrik çarpması sonucu 70 dakika boyunca kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, site ve havuz havadan görüntülendi. Öte yandan Zeyrek'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, sağlık durumunu 'sevindirici' diyerek duyurdu. İşte detaylar...

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Pandora Evleri'ndeki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı. Bayramın ilk günü yaşanan dehşette Zeyrek'in kalbi durdu. Elektrik çarpmasının ardından 8 dakika içinde olay yerine gelen 112 ekipleri hemen olaya müdahale etti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde de kalbi 70 dakika boyunca duran Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

KALBİ NORMALE DÖNDÜ

Uyutulan Başkan Zeyrek’in kalbinin normal çalıştığı öğrenilirken, sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinin gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, olayın duyulmasıyla hastaneye akın eden Manisalıların hastane bahçesindeki umutlu bekleyişleri de devam ediyor.

KAZA YERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Zeyrek'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu şu açıklamayı yaptı: "Sevindirici şekilde tedaviye yanıt verdi. Böbreklerinde hasar meydana geldi. Ancak yaptığımız tedavilerle tedaviye yanıt verdi. Şu an yoğun bakımda tedavisi olması gerektiği gibi devam ediyor."