22°
Saniyeler içinde boşaltıp kaçtılar! Mücevher dükkanına onlarca kişilik baskın

ABD'nin California eyaletindeki San Ramon şehrinde bir mücevher dükkanı maskeli onlarca şüpheli tarafından soyuldu. Şüpheliler baskın gerçekleştirdikleri mücevher dükkanında vitrinleri kırdı, değerli takıları çantalara doldurdu. Kaçış sırasında içeride kilitli kalan şüpheliler otomatik kapıya kurşun yağdırıp kırarak 1 milyon dolar değerinde takılarla kaçtı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Ramon şehrinde yaklaşık 25 kişilik bir grup mücevher dükkanını aynı anda basarak 1 milyon dolar değerinde takı, yüzük, küpe ve saf altın çaldı.

Polis, şüphelilerin en az üç silahla mağazaya girdiğini ve vitrinleri levyelerle parçaladığını, otomatik olarak kapanan ve kitlenen kapıya da kurşun yağdırarak kırdıktan sonra kaçtıklarını açıkladı.

Arabalarla kaçan hırsızların, kaçmak için kullandıkları araçlarının bir kısmının da çalıntı olduğu tespit edildi.

Polis, hızları saatte 160 kilometreyi aşan araçların peşine düştü ancak kamu güvenliği gerekçesiyle takibi sonlandırdı. Suçluları arama çalışmaları ise sürüyor.

Saniyeler içinde boşaltıp kaçtılar! Mücevher dükkanına onlarca kişilik baskın

"DÜKKANI TAMAMEN ELE GEÇİRDİLER"

San Ramon polisi Yüzbaşı Mike Pistello “İçeri girdiklerinde dükkanı tamamen ele geçirdiler. Ellerine geçen her mücevheri aldılar” ifadelerine yer verdi.

Pazartesi yaşanan sonrası olayla ilgili olduğu düşünülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yaşları 17 ila 31 arasında değişirken, bu kişilerin Oakland çevresinde yaşadığı tespit edildi. Öte yandan Yakalanan şüphelilerin başka soygunlarla da bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Polis yetkilileri bunun grubun ilk soygunu olmadığını vurguladı, çalınan mücevherlerin bir kısmı ve iki silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Polis, şimdi çetenin kalanını arıyor. Hırsızların yakalanması durumunda hepsi 25 yıldan 50 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Saniyeler içinde boşaltıp kaçtılar! Mücevher dükkanına onlarca kişilik baskın
