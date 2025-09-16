Ümraniye'de mahalleliyi canından bezdiren hırsızlık! O anlar kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalındı. Olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, mahalleli tedirginlik yaşıyor. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İsa Kurt'un evinin önünden scooter'ı çalındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlığı 13-14 yaşlarında 3 çocuğun gerçekleştirdiği görüldü.