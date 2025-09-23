İki iş yeri soydu, üçüncüde yakayı ele verdi! Hırsızlık anları kamerada

Adana’da 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli girdiği başka bir işyerinde yakalandı. İddiaya göre, H.K., (22) bir işyerinden bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve bin TL para çaldı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 4 gün sonra şüpheli bu seferde bir kuaföre girdi. Buradan ise 5 adet tıraş makinesi ve 2 fön makinesi çaldı. Emniyete götürülen şüpheli., "Bir haftadır evime gitmiyorum, bundan dolayı hırsızlık yaptım. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.