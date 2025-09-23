Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Emek hırsızları böyle yakalandı! Hazırladıkları düzenekler pes dedirtti

Şanlıurfa'da emek hırsızlarına operasyon! Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı (MTSAS) gibi sınavlara kopya düzeneği hazırlayıp temin eden çete çökertildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
10:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
10:30

İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (6114) kapsamında planlı ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Emek hırsızları böyle yakalandı! Hazırladıkları düzenekler pes dedirtti

6 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Ekiplerce 6 adreste yapılan aramalarda 27 taşınabilir Wi-Fi cihazı, 42 kulak içi dinleme aparatı, 21 ses aktarıcı cihaz, 8 SIM kart, 4 cep telefonu, 2 yaka kamerası, 1 batarya, 1 hafıza kartı, başka kişilere ait 1 MTSAS sınav giriş belgesi ve 1 yabancı geçici kimlik koruma belgesi ele geçirildi.

Emek hırsızları böyle yakalandı! Hazırladıkları düzenekler pes dedirtti

EMEK HIRSIZLARI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emek hırsızları böyle yakalandı! Hazırladıkları düzenekler pes dedirtti
