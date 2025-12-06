NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Paycom Center'daki maçta 33 sayı kaydeden Shai Gilgeous-Alexander, galibiyette önemli rol oynarken Chet Holmgren ve Jalen Williams, 15'er sayı attı. Jaden Hardy'nin 23 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Mavericks'te çaylak sezonunu geçiren Cooper Flagg, 16 sayıyla maçı tamamladı.

KEVİN DURANT, 31 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 117-98 mağlup etti.

Rockets'ta 28 sayıyla oynayan Kevin Durant, NBA tarihinde 31 bin sayı barajını aşan sekizinci oyuncu oldu. Amen Thompson 31, Jabari Smith Jr. 16 sayı üretti. Konuk takımda Dillon Brooks 23, Jamaree Bouyea 18 sayıyla parkeden ayrıldı.

LAKERS, DEPLASMANDA CELTİCS'E KAYBETTİ

LeBron James'in sakatlığı, Luka Doncic'in kişisel nedenlerle forma giymediği maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics'e 126-105 yenildi.

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı Celtics'te Derrick White 19, Jordan Walsh 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta Austin Reaves'in 36 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.