Ekmeği buzdolabında saklayanlar dikkat! Tazeliğini koruduğunuzu sanırken aslında kendi ellerinizle bayatlatıyorsunuz...

NEM KAYBI VE DOKU BOZULMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Buzdolabının içindeki hava sirkülasyonu, gıdaların nemini alarak kurumasına neden olan bir yapıdadır. Ekmek gibi gözenekli ve nem dengesi hassas bir gıda, bu ortamda hızla kurur. Poşet içinde saklasanız bile, soğuk hava ekmeğin içindeki suyun nişasta ağından ayrılıp kabuğa doğru hareket etmesine ve oradan da buharlaşmasına neden olur. Sonuç olarak, ekmeğin içi o yumuşaklığını kaybedip ufalanan, kuru ve tatsız bir hale gelirken, kabuğu ise o çıtırlığını kaybedip kayış gibi sertleşir. Bu sertleşme, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda lezzet aromalarının da kaybolması demektir. Taze ekmeğin o kendine has kokusu, buzdolabının soğuk ve kuru ortamında hapsolur ve yok olur. Ayrıca buzdolabındaki diğer gıdaların (soğan, peynir, yemek artıkları) kokuları da ekmeğin gözenekli yapısına kolayca sinebilir, bu da kahvaltıda yediğiniz ekmekten akşam yemeği tadı almanıza neden olabilir.