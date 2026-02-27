Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Şubat Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

31 KENT İÇİN UYARI

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı Doğu, İç ve bazı Batı Karadeniz illerini esir alacak. Pazar günü ise sıcaklıklar aniden yükselecek.

Meteoroloji 31 kent için sarı kod yayınlayarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yağışlar Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevreleri ile iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

MGM; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Samsun, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu