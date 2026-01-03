Amerikan futbolu maçında paraşütçü tribüne çakıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde üniversiteler arasında düzenlenen Amerikan futbolu ligi "Armed Forces Bowl" müsabakası kapsamında Rice ve Texas State takımları arasındaki maç öncesi korku dolu anlar yaşandı. Sahaya iniş yapmaya çalışan bir paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne çakıldı. Paraşütçünün şans eseri kazayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlattığı ve olay yerinden kendi imkanlarıyla yürüyerek ayrıldığı belirtildi. Kazada tribündeki taraftarlardan da yaralanan olmadığı bildirildi.