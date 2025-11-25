Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak 2025? Spotify Wrapped nasıl bakılır?

Popüler müzik platformu Spotify, her yıl düzenli olarak kullanıcılarına yıllık müzik dinleme özetlerini yayınlıyor. Spotify Wrapped adlı özelliğin 2025 versiyonu için platform yeni bir sayfa açtı. Platformun bu hamlesinin ardından kullanıcılar tarafından Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

25.11.2025
25.11.2025
ABD merkezli müzik dinleme platformu , 2016 yılından beri her yıl kullanıcılarına belirli tarihlerde yıllık özetlerini sunuyor. Bu özetler sayesinde kullancılar bir yıl boyunca müzik dinleme sürelerini ve en çok dinledikleri şarkıları öğrenebiliyor.

Kullanıcılar tarafından 2025 Spotify yıllık özetin ne zaman yayınlanacağı ise araştırılmaya başlandı. Platform tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

SPOTİFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN YAYINLANACAK 2025?

2025 Spotify yıllık özetinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Spotify resmi internet sitesinde "2025 Özeti" adlı yeni bir sayfa açtı. Bu sayfada yapılan açıklamada "Dinleme deneyimindeki önemli anlar ve daha fazlası. Sevdiğin içerikleri çalmaya devam et, Özetin hazır olduğunda sana haber verelim." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Spotify yıllık özeti 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Spotify yıllık özetin geçmiş yıllarda yayınlandığı tarihler ise şöyle:

  • 2024: 4 Aralık
  • 2023: 29 Kasım
  • 2022: 30 Kasım
  • 2021: 1 Aralık
  • 2020: 1 Aralık
  • 2019: 5 Aralık
  • 2018: 6 Aralık
  • 2017: 6 Aralık
  • 2016: 6 Aralık
SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR 2025?

Spotify Wrapped yani yıllık özetine yayınlanmasının ardından kullanıcılar uygulama ve internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Ana sayfada yer alan 2025 Spotify Wrapped seçeneğine tıklayarak 1 yıl boyunca ne kadar süre müzik dinlediklerine ve en çok hangi şarkıyı dinlediklerini öğrenebilecekler.

#spotify
#Spotify Wrapped
#2025 Yıllık Özet
#Müzik İstatistikleri
#Dinleme Özeti
#Aktüel
