Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak 2025? Spotify Wrapped nasıl bakılır?

ABD merkezli müzik dinleme platformu Spotify, 2016 yılından beri her yıl kullanıcılarına belirli tarihlerde yıllık özetlerini sunuyor. Bu özetler sayesinde kullancılar bir yıl boyunca müzik dinleme sürelerini ve en çok dinledikleri şarkıları öğrenebiliyor.

Kullanıcılar tarafından 2025 Spotify yıllık özetin ne zaman yayınlanacağı ise araştırılmaya başlandı. Platform tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

SPOTİFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN YAYINLANACAK 2025?

2025 Spotify yıllık özetinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Spotify resmi internet sitesinde "2025 Özeti" adlı yeni bir sayfa açtı. Bu sayfada yapılan açıklamada "Dinleme deneyimindeki önemli anlar ve daha fazlası. Sevdiğin içerikleri çalmaya devam et, Özetin hazır olduğunda sana haber verelim." ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Spotify yıllık özeti 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Spotify yıllık özetin geçmiş yıllarda yayınlandığı tarihler ise şöyle:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

2018: 6 Aralık

2017: 6 Aralık

2016: 6 Aralık

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR 2025?

Spotify Wrapped yani yıllık özetine yayınlanmasının ardından kullanıcılar uygulama ve internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Ana sayfada yer alan 2025 Spotify Wrapped seçeneğine tıklayarak 1 yıl boyunca ne kadar süre müzik dinlediklerine ve en çok hangi şarkıyı dinlediklerini öğrenebilecekler.