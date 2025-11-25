ABD'de geciken üretici enflasyonu verileri açıklandı!

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ve piyasanın odağında yer alan eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ÜFE eylülde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,3 arttı.

Faiz kararı hakkında kritik önem taşıyan çekirdek ÜFE ise yıllık bazda artış ise piyasanın yüzde 2,7 beklentisine karşın yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.