Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
15°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kızının katilini arıyordu dolandırıldı!

Samsun'da 8 yıl önce iki çocuk annesi kızının merdivenden düşerek ölmesi hakkında durumu şüpheli bulan 62 yaşındaki baba Sinan Tural sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı ardından dolandırıldı. Polis tarafından yakalanan dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 16:57

8 yıl önce evinin merdiveninde itilerek öldürüldüğünü iddia ettiği kızının ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada yardım arayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kendisini "Bu işi çözeriz" diyerek kandırdığı iddia edilen kişi tarafından dolandırıldı.

Kızının katilini arıyordu dolandırıldı!

250 BİN LİRA İSTEDİ

Mersin’de yaşayan, geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen ve tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine dönen 54 yaşındaki H.Ö., baba Tural’ın sosyal medyada yaptığı "Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?" paylaşımını görerek irtibata geçti. Zanlının, olayın çözümü için Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında bağlantıları olduğunu söylediği, bu iş için 250 bin liraya anlaştığı öğrenildi.

Kızının katilini arıyordu dolandırıldı!

DAVRANIŞLARI ELE VERDİ

Şüphelinin önce kendi IBAN hesabına 10 bin lira aldığı, ardından Samsun’a gelerek 40 bin lira daha istemesi üzerine baba Tural’ın zanlının davranışlarından kuşkulanıp polisi aradığı belirtildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, H.Ö.’yü buluşma noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kızının katilini arıyordu dolandırıldı!

"ÇALMADIĞIM KAPI KALMADI"

Acılı baba Sinan Tural, "Kızım Merve Adıgüzel (30), 25 Haziran 2017’de bayramın birinci günü merdivenlerden itilerek düşürülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 8 yıldır kızının ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması için mücadele veriyorum. Katilinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Bu olayın çözülmesi için sosyal medyadan yardım istedim. Bana ulaşanlar bu işi çözeceklerini, devlette adamları olduğunu söyleyip kandırdılar. Bir miktar para verdim. Elden almaya gelince polise haber verdim, yakalattım. Adalet istiyorum. Kızımın ölümünden sorumlu olanların bulunmasını istiyorum" dedi.

