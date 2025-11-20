Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Anne ve oğlu yatakta kanlar içinde bulundu! Katil 18 yaşındaki oğlu çıktı

Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Yataklarında annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle katleden genç intihar etmeye çalışırken ikna edilip gözaltına alındı. Anne ve ağabeyini öldüren 18 yaşındaki gencin geçtiğimiz yıllarda halüsinasyonlar görüp kız öğrencileri tehdit ettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 13:14

Dün sabah saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir apartmanın 8'inci katında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Anne ve oğlu yataklarında başlarından vurulmuş olarak bulundu.

SİLAH SESLERİNİ KOMŞULAR DUYDU

18 yaşındaki Emre T., henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini yataklarında silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi. Yapılan kontrollerde 52 yaşındaki anne İlknur ve 28 yaşındaki ağabey Onur'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

Anne ve oğlu yatakta kanlar içinde bulundu! Katil 18 yaşındaki oğlu çıktı

İNTİHARA KALKIŞTI POLİSLER İKNA ETTİ

Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, şüpheli Emre T. evinin yakınında bulunan Koşuyolu Parkı'nda girişiminde bulunurken polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve oğlu yatakta kanlar içinde bulundu! Katil 18 yaşındaki oğlu çıktı

HALÜSİNASYONLAR GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Emre T.'nin geçtiğimiz yıl lise son sınıftayken halüsinasyonlar gördüğü, arkadaşları ile kavga ettiği, bu nedenle okula birçok defa polis ekiplerinin yönlendirildiği ve kızları tehdit ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karısını bıçakla katletti, başka şehre gidip intihar etti! Katilin yüzündeki ifade kan dondurdu
Antalya'da koca vahşeti! Eşini ve 2 çocuğunu katletti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#intihar
#Aile Şiddeti
#Halüsinasyon
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.