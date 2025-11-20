Anne ve oğlu yatakta kanlar içinde bulundu! Katil 18 yaşındaki oğlu çıktı

Dün sabah saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir apartmanın 8'inci katında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Anne ve oğlu yataklarında başlarından vurulmuş olarak bulundu.

SİLAH SESLERİNİ KOMŞULAR DUYDU

18 yaşındaki Emre T., henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini yataklarında silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi. Yapılan kontrollerde 52 yaşındaki anne İlknur ve 28 yaşındaki ağabey Onur'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

İNTİHARA KALKIŞTI POLİSLER İKNA ETTİ

Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, şüpheli Emre T. evinin yakınında bulunan Koşuyolu Parkı'nda intihar girişiminde bulunurken polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALÜSİNASYONLAR GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Emre T.'nin geçtiğimiz yıl lise son sınıftayken halüsinasyonlar gördüğü, arkadaşları ile kavga ettiği, bu nedenle okula birçok defa polis ekiplerinin yönlendirildiği ve kızları tehdit ettiği öğrenildi.