Antalya'da koca vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu katletti

Acı olay Antalya Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KATLETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü.

CİNAYET ZANLISI POLİS GÖZALTINA ALINDI

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.