Tedesco hayran kaldı! Çaykur Rizespor'un yıldızına övgü dolu sözler

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0’dan geri gelerek 5-2 yendi. Maç sonrasında Rizespor'un oyuncuları hakkında analiz yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

TEDESCO'DAN TAHA ŞAHİN ÖVGÜSÜ

Tedesco, özellikle ev sahibinin başarılı sağ beki Taha Şahin'den de övgüyle bahsetti. Oyuncunun ileri çıkışlarında takımın ataklarında etkili olduğunu belirten Tedesco, "Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır" yorumunu yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarına girmeyi başarmıştı. Taha Şahin, mart ayında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da milli takım aday kadrosuna davet edilmişti.