TGRT Haber
15°
Galatasaray Union SG maçını anlatacak spiker belli oldu

Galatasaray maçı spikeri açıklandı! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı RAMS Park’ta konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. İşte Galatasaray Union Saint-Gilloise spikeri ve yayın bilgileri…

, 'nin 5. haftasında ’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip müsabakaya önemli eksiklerle çıkacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında ’ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması ’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Jose Maria Sanchez yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip turnuvadaki dört maç sonunda 9 puana ulaşarak 9. sıraya yerleşmiş durumda bulunuyor. Union Saint-Gilloise ise üç puanla 28. sırada yer alıyor.

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde birçok önemli eksik bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eren Elmalı ile Metehan Baltacı hak mahrumiyeti nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde olmadığı için oynayamayacak.

GALATASARAY UNİON SG MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise ile RAMS Park’ta oynayacağı mücadeleyi TRT 1 ekranlarında Onur Şahin anlatacak. Karşılaşmanın öncesi ve sonrası röportajlarda ise Cankat Koç sahada olacak.

Mücadele, temsilcimiz Galatasaray’ın gruptaki konumu açısından büyük önem taşırken spikerlik görevini üstlenecek olan Onur Şahin uzun süredir Avrupa kupalarında anlatım yapan isimler arasında bulunuyor. Onur Şahin’in maç anlatımı öncesinde ve sonrasında ekranlarda birçok canlı bağlantı ve değerlendirme yapılacak.

GALATASARAY UNİON SG SPİKERİ ONUR ŞAHİN KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Onur Şahin, spor basınında uzun yıllardır görev yapan tecrübeli spikerler arasında yer alıyor. Kariyerine stajyer olarak başlayan Şahin, ilk profesyonel deneyimini Show TV Spor Servisi’nde edindi. Ardından Lig TV’de görev alarak 2010 yılı boyunca birçok karşılaşmayı anlattı ve sesini geniş kitlelere duyurdu. Anadolu deplasmanlarında sıkça görev alan Şahin, yıllar içinde Türkiye'nin bilinen spor spikerlerinden biri haline geldi.

2018 yılı Aralık ayında TRT Spor’a transfer olan Onur Şahin, burada Süper Lig, Avrupa kupaları ve milli karşılaşmalarda spikerlik yapmayı sürdürüyor. Tarafsız anlatımıyla bilinen spikerin hangi takımı tuttuğuna dair bilinen bir bilgi bulunmuyor.

