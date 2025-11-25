Kar bulutları İstanbul'a geliyor! Tahminler değişti, yeni tarih verildi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

Kategoriler
İstanbul
Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesinin ardından megakentte yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Meteoroloji uzmanları İstanbul için merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar...
Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerini inceleyen uzmanlar, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların gelecek hafta büyük bir oranda düşeceğini aktardı.
Yeni soğuk hava dalgası yurt genelinde sağanak yağışlara neden olurken, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için de ilk tahminler gelmeye başladı.
AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre; İstanbul’da 14–19 Ocak tarihlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkisi olması bekleniyor.
Şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5–6 Şubat tarihlerinde beklendiği ifade ediliyor. Uzmanlar, merkez ilçelerde 1–5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde ise 10–20 cm civarında kar örtüsü oluşabileceğini belirtiyor.