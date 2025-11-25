Kar bulutları İstanbul'a geliyor! Tahminler değişti, yeni tarih verildi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

ASIL KAR YAĞIŞI ŞUBATTA

Şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5–6 Şubat tarihlerinde beklendiği ifade ediliyor. Uzmanlar, merkez ilçelerde 1–5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde ise 10–20 cm civarında kar örtüsü oluşabileceğini belirtiyor.