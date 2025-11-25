Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Kar bulutları İstanbul'a geliyor! Tahminler değişti, yeni tarih verildi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

Kasım 25, 2025 17:01
1
Kar bulutları İstanbul'a geliyor

Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesinin ardından megakentte yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Meteoroloji uzmanları İstanbul için merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar...

2
Kar bulutları İstanbul'a geliyor

Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerini inceleyen uzmanlar, uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların gelecek hafta büyük bir oranda düşeceğini aktardı.

3
Kar bulutları İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yeni soğuk hava dalgası yurt genelinde sağanak yağışlara neden olurken, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için de ilk tahminler gelmeye başladı.

4
Kar bulutları İstanbul'a geliyor

KAR BULUTLARI GELİYOR...

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre; İstanbul'da 14–19 Ocak tarihlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkisi olması bekleniyor. 

5
Kar bulutları İstanbul'a geliyor

ASIL KAR YAĞIŞI ŞUBATTA

Şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5–6 Şubat tarihlerinde beklendiği ifade ediliyor. Uzmanlar, merkez ilçelerde 1–5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde ise 10–20 cm civarında kar örtüsü oluşabileceğini belirtiyor.

