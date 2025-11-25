Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

Devler Ligi'nde milli aranın ardından karşılaşmalar devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Victor Osimhen yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray - Union SG maçında oynamayacak. Victor Osimhen ülkesi Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar tarafından son yapılan açıklamada ise Osimhen'in salon çalışmalarına başladığı duyuruldu. Victor Osimhen'in Union SG maçı öncesinde son yapılan antrenmanda ise bireysel çalıştığı belirtildi.

LEMİNA GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray - Union SG maçında Mario Lemina geçirdiği sakatlıktan dolayı mücadelede forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılar tarafından Lemina'nın sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lemina, Union SG maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

SİNGO GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Fildişili genç yıldızı Wilfried Singo, Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcu tedavisi devam ettiği için Galatasaray - Union SG maçında oynamıyor.

YUNUS AKGÜN GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Yunus Akgün, Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kasığında ağrı bulunan milli futbolcuya kasık fıtığı teşhisi konulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yunus Akgün'ün tedavisi henüz sona ermediği için Galatasaray - Union SG maçında oynamıyor.