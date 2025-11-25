Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray - Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Osimhen, Lemina, Singo ve Yunus Akgün'ün durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Osimhen, Lemina, Singo, yunus Akgün Galatasaray - Union SG maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:00

Devler Ligi'nde milli aranın ardından karşılaşmalar devam ediyor. 'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Osimhen, Lemina, Singo, neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

OSİMHEN GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray - Union SG maçında oynamayacak. Victor Osimhen ülkesi Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar tarafından son yapılan açıklamada ise Osimhen'in salon çalışmalarına başladığı duyuruldu. Victor Osimhen'in Union SG maçı öncesinde son yapılan antrenmanda ise bireysel çalıştığı belirtildi.

Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

LEMİNA GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray - Union SG maçında Mario Lemina geçirdiği sakatlıktan dolayı mücadelede forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılar tarafından Lemina'nın sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lemina, Union SG maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

SİNGO GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Fildişili genç yıldızı Wilfried Singo, Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcu tedavisi devam ettiği için Galatasaray - Union SG maçında oynamıyor.

Osimhen, Lemina, Singo, Yunus Akgün Galatasaray Union SG maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu gündemde

YUNUS AKGÜN GALATASARAY UNİON SG MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Yunus Akgün, Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kasığında ağrı bulunan milli futbolcuya kasık fıtığı teşhisi konulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yunus Akgün'ün tedavisi henüz sona ermediği için Galatasaray - Union SG maçında oynamıyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#yunus akgün
#victor osimhen
#Union Sg
#Mario Lemina
#Wilfried Singo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.