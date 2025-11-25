Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Temizlik yaparken milyoner oldular! Bir numaralı Superman dudak uçuklatan fiyata satıldı

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen bir müzayedede, kardeşler tarafından evlerinde bulunan 'Superman No.1' çizgi romanı dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu. Bu satış, şimdiye kadarki en pahalı çizgi roman unvanını eline geçirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Temizlik yaparken milyoner oldular! Bir numaralı Superman dudak uçuklatan fiyata satıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 16:57

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen bir müzayedede, çizgi roman tarihinin gelmiş geçmiş en değerli parçalarından biri bir fiyatla satıldı.

Geçen sene hayatını kaybeden annelerinin San Francisco'daki evini temizleyen üç kardeşin, çatı katında bulduğu "Superman No.1" kopyası tam 14,1 milyon dolara satıldı. Bu , şimdiye kadarki en pahalı çizgi roman unvanını aldı.

Kardeşler, kırılgan gazeteler ve örümcek ağlarıyla kaplı bir kutnun içinden, annelerinin ve teyzesinin II. Dünya Savaşı öncesinde topladığı nadir çizgi romanları gün yüzüne çıkardı.

Annesi yıllarca değerli bir sakladığını ifade etmiş, ancak çocukları buna hiç şahit olmamıştı.

Buluntu üzerine kardeşler, Heritage Auctions ile irtibata geçti. şirketinin çizgi roman başkan yardımcı Lon Allen, eseri incelemek için San Francisco'ya uçtu ve uzmanlarla birlikte değerlendirmelerde bulundu.

Temizlik yaparken milyoner oldular! Bir numaralı Superman dudak uçuklatan fiyata satıldı

BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİRDİ

Allen, kitabın rastlantısal bir şekilde günümüze kadar gelmesini “olağanüstü” olarak nitelendirdi:

“Sadece bir kutuda duruyordu. Kolaylıkla çöpe atılabilir, su alabilir, küflenebilir, bin türlü şekilde yok olabilirdi. Koleksiyonculuğun bütün olağanüstü unsurları bir aradaydı.”

1939’da Detective Comics Inc. tarafından yayımlanan Superman No.1, bugüne kadar bilinen az sayıdaki kopyadan biri ve olağanüstü durumda.

Uzmanlara göre, Superman popüler kültüre giren ilk süper kahraman olduğu için bu sayının değeri çok yüksek.

Aynı zamanda çizgi romanın olağanüstü korunmuş olması ve hikâyesinin “imkânsıza yakın” bir rastlantıyla gün yüzüne çıkması da fiyatı artırdı.

Bu satış, geçen yıl 6 milyon dolara alıcı bulan “Action Comics No.1”in rekorunu geride bıraktı.

Temizlik yaparken milyoner oldular! Bir numaralı Superman dudak uçuklatan fiyata satıldı

İLK BASKIDAN BİRİ OLDUĞU KISA SÜREDE DOĞRULANDI

Kitabın içindeki küçük bir reklam, bunun Superman No.1’in ilk baskısı olan 500 bin adetlik partiye ait bir kopya olduğunu kanıtladı. Allen’a göre bugün dünyada 500’den az kopya kaldığı düşünülüyor.

Kopya özel bir koruma altında saklanmamıştı, ancak North Carolina'nın serin iklimi çizgi romanın omurgasını, renklerini ve köşelerini neredeyse kusursuz biçimde korumuş.

CGC derecelendirme şirketi çizgi romana 10 üzerinden 9.0 puan verdi.

Yaşları 50 ile 60 arasında değişen üç kardeş, elde ettikleri büyük kazanç nedeniyle kimliklerini gizli tutmayı tercih etti. Alıcı da açıklanmadı.

Kardeşlerden biri müzayede şirketinin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bu sadece eski kağıt ve mürekkeple ilgili bir hikâye değil. Bu bir hatıra, bir bağı ve geçmişin hiç beklemediğimiz anda bize geri dönmesinin bir kanıtı.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadece 13 santimlik, çıplak bu ayak çizimi 2 milyon dolara satılabilir!
Altın klozet açık artırmaya çıktı: İtalyan sanatçının eseri konuşuluyor
ETİKETLER
#satış
#aile
#rekor
#müzayede
#Koleksiyon
#Superman
#Çizgi Roman
#Rekor Fiyat
#Superman
#Çizgi Roman
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.