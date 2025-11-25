Menü Kapat
15°
BİLSEM ön değerlendirme sınav randevuları başladı mı?

BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. BİLSEM’e müracaat etmek isteyen öğrenciler ile velileri, başvuru süreciyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

’e dâhil olmak isteyen öğrenciler ve aileler, özel yetenekli çocukların destek eğitimine yönlendirilmesini sağlayan sınav aşamasını yakından izliyor.

Takvimin yayımlanmasıyla beraber gözler, müracaat tarihlerine ve yapılacak sınavların kademelerine çevrildi.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME RANDEVULARI AÇILDI MI?

Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım ile 08 Aralık 2025 günlerinde oluşturulacak.

09 Aralık 2025 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak.

15 Aralık ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında ise ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?

06 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri süresince BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanacak.

