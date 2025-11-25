Mersin Tarsus su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 25 Kasım MESKİ açıklama yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 Kasım 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında su kesintisi meydana geldi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) resmi internet sitesi üzerinden su kesintisinin Tarsus ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde hızlı tren projesi kapsamında yüklenici tarafından deplase edilen isale hattında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklandığını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Mersin Tarsus su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

MERSİN TARSUS SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 25 KASIM?

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre yaşanan arızadan dolayı Tarsus ilçesinin Fahrettinpaşa, Kemalpaşa, Tozkoparan, Beydeğirmeni, Yarbay Şemsettin, Ferahim Şalvuz, Mahmutağa, Hacıbozan, Nemiroğlu, Esenler, Yüksek, Kocaköy, Yunusoğlu, Tekeliören, Kamberhöyüğü, Heleke, Alifakı, Kelahmet, Akarsu, Çatalca, Ağzıdelik, Egemen, Konaklar, Ballıca, Halitağa, Baharlı, Bolatlı mahallelerine su verilemiyor. Üçtepe Askeriye Hattı, Tarsus Belediye Tesisleri ve Anadolu Yolu üzerindeki fabrikaların da arızadan etkilendiği belirtildi.

Tarsus ilçesinin genelinde yaşanan su kesintisinin 26 Kasım 2025 Çarşamba günü gece saat 02.00 sıralarında giderileceği ve bölgeye tekrardan suların verileceği açıklandı.

MERSİN SU KESİNTİSİ 25 KASIM

Mersin'in Erdemli, Akdeniz ve Silifke ilçelerinde de su kesintisi meydana geldi. MESKİ tarafından ilçelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

Erdemli Su Kesintisi

Erdemli ilçesine bağlı olan Yarenler Mahallesi'nin genelinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. MESKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su kesintisi saat 18.00'de sona erecek.

Akdeniz Su Kesintisi

MESKİ tarafından Akdeniz ilçesinde enerji kesintisinden dolayı Parmakkurdu ve Yanpar Mahalleleri'nde saat 19.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğünün yaşanacağı açıklandı.

Silifke Su Kesintisi

Silifke ilçesinin Atayurt Mahallesi'nde (Bakanlıklar Caddesi hariç) su kesintisi yaşanıyor. Saat 10.05 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği duyuruldu.