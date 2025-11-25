Menü Kapat
15°
Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

Galatasaray ilk 8’e kalırsa kazanacağı para ödülü belli oldu! Galatasaray ilk 8 ihtimali, son 3 maç öncesi oldukça yüksek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası sonrası topladığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 Kasım Salı günü Union SG ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 12’ye yükseltecek ve lig aşamasında ilk 24 içinde yer almayı matematiksel olarak garantileyecek. Bu sonuç aynı zamanda Galatasaray’ın sezon sonunda ilk 8 içinde yer alma ihtimalini güçlendirecek.

Galatasaray ilk 8'e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 17:02

, ’nin yeni formatında 4. haftaya kadar elde ettiği 9 puanla üst sıralar için yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşılaşmasından sonra kalan haftalarda alacağı puanlarla sıralamadaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

GALATASARAY İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray’ın 25 Kasım Salı günü Union SG karşısında elde etmesi halinde puanı 12’ye yükselecek. Bu sonuç sarı-kırmızılıların ilk 8 sıralaması yolunda önemli bir avantaj sağlamasına olanak verecek. Geçen sezon ilk 8’e giren son takımın 16 puanla sıralamayı tamamlaması nedeniyle bu sezon da 15-16 puanın yeterli olabileceği tahmin ediliyor. Galatasaray’ın kazanacağı ek 3-4 puan, onu ilk 8 yarışının güçlü adaylarından biri haline getirecek ve lig aşamasındaki sıralama yapısında önemli bir konum elde etmesini sağlayacak.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

Galatasaray’ın henüz tamamlanmamış maçları göz önünde bulundurulduğunda, Union SG mücadelesinden sonra alınabilecek puanlar belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni formatın getirdiği puan ve ödül modelinde ilk 8 sırasına yükselmesi halinde hem sportif anlamda üst seviyede kalmayı sürdürebilecek hem de performansına dayalı ek gelir kalemlerinden yararlanabilecek.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

GALATASARAY İLK 24 GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray, Union SG maçından galibiyetle ayrılması halinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 içinde yer almayı garantileyecek. Sarı-kırmızılıların 12 puana ulaşması, lig aşamasının yeni düzeninde üst yarıda konumlanması için yeterli puan seviyesine erişmesi anlamına geliyor.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

İlk 24 sırada yer alındığında, takımlar hem sportif rekabette üst tura çıkma hakkı için mücadele etmeyi sürdürüyor hem de performans gelirleriyle birlikte ek bonus olanaklarına sahip oluyor. Galatasaray’ın Union SG galibiyetiyle elde edeceği matematiksel üstünlük bu nedenle sezonun önemli adımlarından birini oluşturacak.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

GALATASARAY İLK 8'E GİRERSE NE KADAR KAZANIYOR?

Galatasaray’ın ligi ilk 8 içinde tamamlaması halinde alacağı bonus para ödülü 2 milyon euro olacak. Bu ödeme, sıralamaya göre dağıtılan ek gelirlerin içinde değerlendiriliyor ve kulüplerin performans odaklı kazanç havuzuna önemli bir katkı sağlıyor. Sarı-kırmızılıların 9-16 arasında yer alması durumunda ise bu bonus miktarı 1 milyon euroya düşüyor.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının başlangıcında tüm takımlar 18 milyon 620 bin euro katılım payı elde ediyor. Galibiyet başına 2 milyon 100 bin euro, beraberlik başına ise 700 bin euro ödeme yapılırken, sıralamaya göre dağıtılan hisse sisteminde her hissenin değeri 275 bin euro olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda ilk 8’e giren takımlar yalnızca bonus değil, aynı zamanda sıralama hisselerinden de ek gelir kazanacak.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8 VE İLK 24 NE KADAR KAZANIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 1’den 8. sıraya kadar olan takımlar 2 milyon euro bonus ödülü alıyor. Bu sıralamada 9’dan 16’ya kadar yer alan kulüpler için bonus miktarı 1 milyon euro olarak hesaplanmış durumda. Ayrıca her takımın aldığı hisse sayısı da sıralamadaki yerine göre değişiyor ve her hissenin değeri 275 bin euro olarak uygulanıyor.

Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

İlk 24 sıralaması ise takımların lig aşamasında yoluna devam edebilmesi için kritik öneme sahip. Bu aşamaya kalan takımlar, hem performansları hem de sıralama gelirleri üzerinden ödemelere hak kazanıyor. Katılım payı olarak başlangıçta verilen 18 milyon 620 bin euroya ek olarak, maç sonuçlarından elde edilen galibiyet ve beraberlik gelirleri toplam ödül havuzunu büyütüyor.

