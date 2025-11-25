Galatasaray ilk 8’e kalırsa ne kadar para alır? İlk 8 ihtimali epey yükseldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında 4. haftaya kadar elde ettiği 9 puanla üst sıralar için yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşılaşmasından sonra kalan haftalarda alacağı puanlarla sıralamadaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray’ın 25 Kasım Salı günü Union SG karşısında galibiyet elde etmesi halinde puanı 12’ye yükselecek. Bu sonuç sarı-kırmızılıların ilk 8 sıralaması yolunda önemli bir avantaj sağlamasına olanak verecek. Geçen sezon ilk 8’e giren son takımın 16 puanla sıralamayı tamamlaması nedeniyle bu sezon da 15-16 puanın yeterli olabileceği tahmin ediliyor. Galatasaray’ın kazanacağı ek 3-4 puan, onu ilk 8 yarışının güçlü adaylarından biri haline getirecek ve lig aşamasındaki sıralama yapısında önemli bir konum elde etmesini sağlayacak.

Galatasaray’ın henüz tamamlanmamış maçları göz önünde bulundurulduğunda, Union SG mücadelesinden sonra alınabilecek puanlar belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni formatın getirdiği puan ve ödül modelinde ilk 8 sırasına yükselmesi halinde hem sportif anlamda üst seviyede kalmayı sürdürebilecek hem de performansına dayalı ek gelir kalemlerinden yararlanabilecek.

GALATASARAY İLK 24 GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray, Union SG maçından galibiyetle ayrılması halinde Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 içinde yer almayı garantileyecek. Sarı-kırmızılıların 12 puana ulaşması, lig aşamasının yeni düzeninde üst yarıda konumlanması için yeterli puan seviyesine erişmesi anlamına geliyor.

İlk 24 sırada yer alındığında, takımlar hem sportif rekabette üst tura çıkma hakkı için mücadele etmeyi sürdürüyor hem de performans gelirleriyle birlikte ek bonus olanaklarına sahip oluyor. Galatasaray’ın Union SG galibiyetiyle elde edeceği matematiksel üstünlük bu nedenle sezonun önemli adımlarından birini oluşturacak.

GALATASARAY İLK 8'E GİRERSE NE KADAR KAZANIYOR?

Galatasaray’ın ligi ilk 8 içinde tamamlaması halinde alacağı bonus para ödülü 2 milyon euro olacak. Bu ödeme, sıralamaya göre dağıtılan ek gelirlerin içinde değerlendiriliyor ve kulüplerin performans odaklı kazanç havuzuna önemli bir katkı sağlıyor. Sarı-kırmızılıların 9-16 arasında yer alması durumunda ise bu bonus miktarı 1 milyon euroya düşüyor.

Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının başlangıcında tüm takımlar 18 milyon 620 bin euro katılım payı elde ediyor. Galibiyet başına 2 milyon 100 bin euro, beraberlik başına ise 700 bin euro ödeme yapılırken, sıralamaya göre dağıtılan hisse sisteminde her hissenin değeri 275 bin euro olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda ilk 8’e giren takımlar yalnızca bonus değil, aynı zamanda sıralama hisselerinden de ek gelir kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8 VE İLK 24 NE KADAR KAZANIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 1’den 8. sıraya kadar olan takımlar 2 milyon euro bonus ödülü alıyor. Bu sıralamada 9’dan 16’ya kadar yer alan kulüpler için bonus miktarı 1 milyon euro olarak hesaplanmış durumda. Ayrıca her takımın aldığı hisse sayısı da sıralamadaki yerine göre değişiyor ve her hissenin değeri 275 bin euro olarak uygulanıyor.

İlk 24 sıralaması ise takımların lig aşamasında yoluna devam edebilmesi için kritik öneme sahip. Bu aşamaya kalan takımlar, hem performansları hem de sıralama gelirleri üzerinden ödemelere hak kazanıyor. Katılım payı olarak başlangıçta verilen 18 milyon 620 bin euroya ek olarak, maç sonuçlarından elde edilen galibiyet ve beraberlik gelirleri toplam ödül havuzunu büyütüyor.