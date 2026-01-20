Menü Kapat
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Karabük'te film sahnesi gibi olay! Baba, kapısına gelen kızının sevgilisini vurdu

Karabük’te kapısına gelen kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle ayağından vurarak yaralayan baba, daha sonra evinin camından rastgele havaya ateş açtı. Yaralı genç, kızla birlikte uzaklaşırken yarasına ilk müdahale bir veteriner tarafından yapıldı. Ateş eden baba ise "Polis gelmeyince vurdum" dedi.

Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı’nda meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Murat K., gece yarısı kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı.

KIZLA BİRLİKTE YARALI HALDE APARTMANDAN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte can havliyle apartmandan kaçtı.

Karabük'te film sahnesi gibi olay! Baba, kapısına gelen kızının sevgilisini vurdu

PENCEREDEN RASTGELE ATEŞ AÇTI

Murat K. daha sonra evinin camından çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Karabük'te film sahnesi gibi olay! Baba, kapısına gelen kızının sevgilisini vurdu

İLK MÜDAHALEYİ VETERİNER YAPTI

Berk H. ise bir arka sokakta bulunan bir binaya sığındı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş, iş yerinin bulunduğu apartmana sığınan yaralı gence sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner hekim Güneş, yaralı gence turnike uygulayarak kanamayı durdurduğunu ve yaralı bölgeyi temiz tuttuğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Berk H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te film sahnesi gibi olay! Baba, kapısına gelen kızının sevgilisini vurdu

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çağrılar üzerine Murat K., tüfekteki fişekleri apartman bahçesine atarak teslim olacağını bildirdi. , Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Karabük'te film sahnesi gibi olay! Baba, kapısına gelen kızının sevgilisini vurdu

"POLİS GELMEYİNCE BEN DE VURDUM"

Apartman çıkışında polis eşliğinde ekip aracına bindirilen Murat K’in, "Polislere ateş etmedim. Kapıma geldi dayandı. Polisi aradım, gelmeyince ben de vurdum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, ayağından yaralanan Berk H.’nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

