Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Rabia Karaca her şeyi itiraf etti! Korumalı özel odalarda kumar: Masadaki 3 ismi açıkladı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ek ifadesi ortaya çıktı. Karaca ifadesinde Kıbrıs tatilinde yaşananları detaylarıyla anlattı. Tatile kumar için gittiklerini itiraf eden Karaca, kimlerin kumar oynadığını tek tek sıraladı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Rabia Karaca da tutuklanmıştı. İlk ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulunan Karaca bugün ek ifade için savcılığa sevk edildi. Fenomen isim yeni ifadesinde Kıbrıs tatilinde yaşananları tek tek anlattı. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiklerini belirten Karaca, oynayanların ismini de tek tek sıraladı. Karaca; İBB yolsuzluk soruşturmasında firar eden Murat Gülibrahimoğlu, Emel Müftüoğlu ve Hüseyin Köksal'ın kumar oynadığını belirtti.

Rabia Karaca her şeyi itiraf etti! Korumalı özel odalarda kumar: Masadaki 3 ismi açıkladı

"TATİLE KUMAR OYNAMAK İÇİN GİTTİK"

Şok itiraflarda bulunan Karaca itirafta bulunarak “Bu tatilimize kumar oynamak amaçlı gittik.” dedi.

Rabia Karaca her şeyi itiraf etti! Korumalı özel odalarda kumar: Masadaki 3 ismi açıkladı

KORUMALI ODALARDA KUMAR

Otelde kendilerine özel, korumalı bir oda tahsis edildiğini belirten Karaca, yaşananları şöyle aktardı:

“Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat çok yüksek miktarda yaklaşık 300.000 USD kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı.”

KUMAR OYNAYAN 3 İSMİ AÇIKLADI

Masada kimlerin bulunduğunu sıralayan Karaca, “Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat birlikte oyun oynadı.” dedi.

#Gündem
