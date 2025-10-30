Sipariş teslim eden kurye, apartmandan boş çıkmadı! Ayakkabı hırsızlığı kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini bir dairenin kapısının önünde duran ayakkabılar çekti. Siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrılan kurye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.