Adnan Oktar'a bir ceza daha yolda!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:51

Örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.