Editor
 Burak Ayaydın

Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, İtalya'da adeta fırtına estiriyor. Cesc Fabregas'ın takımın başına geçmesi ile bambaşka bir yapıya bürünen Serie A ekibi, tam 11 maçtır kaybetmiyor.

Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!
Burak Ayaydın
28.11.2025
28.11.2025
Cesc Fabregas'ın Como'su her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. İspanyol teknik adam ile başarılı bir proje takımına dönüşen Como, an itibarıyla 11 maçlık özel bir seri yakaladı.

Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!

COMO'DA 11 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK!

tablosunda 6. sırada yer alan Como, son 11 maçında mağlubiyet yaşamadı! Esasen ise Çizme ekibi bu dönemde; Genoa, Fiorentina, Sassuolo, Cremonese, Atalanta, Juventus, Parma, Verona, Napoli, Cagliari ve Torino ile oynadı! İlave olarak da Cesc Fabregas'ın öğrencileri, %60.2'lik istatistik ile ligin en fazla topa sahip olan takımı olarak öne çıktı.

Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!

COMO HEDEF BÜYÜTMÜŞTÜ

Geçen sezonun ardından yukarı doğru ivmelenmeye devam etmek isteyen Como, geçtiğimiz yaz döneminde sürpriz transfer çalışmaları gerçekleştirmişti.

Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

CESC FABREGAS FUTBOLU HANGİ TAKIMDA BIRAKMIŞTI?
Genç çalıştırıcı, Como'da emekli olmuş ve antrenörlüğe geçiş yapmıştı.
