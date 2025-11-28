Cesc Fabregas'lı Como fırtına misali: 11 maçtır kaybetmiyorlar!

Cesc Fabregas'ın Como'su her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. İspanyol teknik adam ile başarılı bir proje takımına dönüşen Como, an itibarıyla 11 maçlık özel bir seri yakaladı.

COMO'DA 11 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK!

Serie A tablosunda 6. sırada yer alan Como, son 11 maçında mağlubiyet yaşamadı! Esasen ise Çizme ekibi bu dönemde; Genoa, Fiorentina, Sassuolo, Cremonese, Atalanta, Juventus, Parma, Verona, Napoli, Cagliari ve Torino ile oynadı! İlave olarak da Cesc Fabregas'ın öğrencileri, %60.2'lik istatistik ile ligin en fazla topa sahip olan takımı olarak öne çıktı.

COMO HEDEF BÜYÜTMÜŞTÜ

Geçen sezonun ardından yukarı doğru ivmelenmeye devam etmek isteyen Como, geçtiğimiz yaz döneminde sürpriz transfer çalışmaları gerçekleştirmişti.