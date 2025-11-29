Konyaspor'da üst üste istifalar!

Kategoriler
Konyaspor'da yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti. Anadolu temsilcisi, sürece dair resmi duyuru gerçekleştirdi.
"Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Celalettin Hakan Katırcı ve Sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."
Bu akşam Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Konyaspor'da, yönetimsel bir kriz olup olmadığı gündeme taşındı.