Konyaspor'da üst üste istifalar!

Konyaspor'da yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti. Anadolu temsilcisi, sürece dair resmi duyuru gerçekleştirdi.

KONYASPOR'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

"Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Celalettin Hakan Katırcı ve Sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE KRİTİK GELİŞME

Bu akşam Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Konyaspor'da, yönetimsel bir kriz olup olmadığı gündeme taşındı.